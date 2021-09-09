"Велике будівництво" модернізувало лікарню у Чорноморську
У місті Чорноморськ Одеської області відкрили оновлене відділення екстреної медичної допомоги. Його реконструкцію і переобладнання провели за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.
"Лікарня у Чорноморську – одна з 13 опорних закладів охорони здоров’я Одеської області. На реконструкцію нового відділення з міського бюджету виділено 7 млн 318 тисяч гривень. І ще 8 млн гривень отримано від держави в рамках проєкту "Велике будівництво", – розповіли в обласній адміністрації.
Відтепер у відділенні завдяки сучасному обладнанню витрачатимуть на діагностику пацієнтів 20-30 хвилин замість декількох годин, як раніше.
"Жителі як сільської місцевості, так і міст мусять мати доступ до високоякісних медичних послуг у комфортних умовах із використанням сучасного обладнання. Кожен новий заклад у сфері медицини – це додатковий шанс врятувати життя людини", – заявив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.
Він повідомив, що в області за президентською програмою "Велике будівництво" тривають капітальні ремонти та реконструкція не лише медичних закладів, а й дитсадків, шкіл, спортивних об’єктів та доріг, на які протягом року витратять понад 2 млрд гривень.
"Також починається програма "Велика реставрація", на розгляд подано декілька об’єктів: Білгород-Дністровська фортеця, Філармонія, Стара біржа, Музей Західного і Східного мистецтва, Художній музей. Тобто всі ті об’єкти, які зможуть стати сучасними магнітами в туристичному напрямку", – додав голова обласної адміністрації.