"Велике будівництво" модернізувало лікарню у Чорноморську

У місті Чорноморськ Одеської області відкрили оновлене відділення екстреної медичної допомоги. Його реконструкцію і переобладнання провели за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.

"Лікарня у Чорноморську – одна з 13 опорних закладів охорони здоров’я Одеської області. На реконструкцію нового відділення з міського бюджету виділено 7 млн 318 тисяч гривень. І ще 8 млн гривень отримано від держави в рамках проєкту "Велике будівництво" , – розповіли в обласній адміністрації.

Відтепер у відділенні завдяки сучасному обладнанню витрачатимуть на діагностику пацієнтів 20-30 хвилин замість декількох годин, як раніше.

"Жителі як сільської місцевості, так і міст мусять мати доступ до високоякісних медичних послуг у комфортних умовах із використанням сучасного обладнання. Кожен новий заклад у сфері медицини – це додатковий шанс врятувати життя людини" , – заявив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

Він повідомив, що в області за президентською програмою "Велике будівництво" тривають капітальні ремонти та реконструкція не лише медичних закладів, а й дитсадків, шкіл, спортивних об’єктів та доріг, на які протягом року витратять понад 2 млрд гривень.