Тищенко натякнув, що буде бити кожного, хто говорить "не в тему"

У Верховній Раді сталася бійка. Народний депутат Микола Тищенко силою відтягнув з трибуни нардепа Гео Лероса, коли той розповідав про роль Офісу президента в зриві операції по вагнерівцям. Пізніше Тищенко пояснив, що зробив це тому, що нардеп говорив не в тему, повідомляє Вести.

"Депутат дозволив собі говорити не в тему, тому я всіх закликаю в майбутньому говорити тільки на тему звіту", - заявив Микола Тищенко.

Як стало відомо, Тищенко розпустив руки, оскільки хотів заступитися за команду президента, яку, за його словами, образив Лерос. Останній після виступу Юлії Гришиной за результатами роботи ТСК по "Укрзалізниці" невтішно висловився про президента Зеленський і особисто 73% виборців, які віддали йому голос.

"Я підійшов до голови регламентного комітету і вся наша фракція підійшла. І висловили свою точку зору щодо цієї ситуації. А ми вважаємо, що те, що робить цей пан депутат, він повинен скласти мандат, тому що так він себе веде і здає позиції, а ви пам'ятаєте що він прийшов у команду Слуги народу, був близьким до президента, був його радником і мав всі можливості відповідати за ті обіцянки, які саме він давав українському народові. він їх давав. і сьогодні бачимо що крім бруду з його вуст не ллється нічого. Ми не бачимо його звітів, над якими він працює. Якщо говорити про мене особисто", - пояснив пізніше журналістам парламентарій.

На питання журналістів, як бути, щоб в Раді такого не було, Тищенко зазначив, що головне завдання кожного парламентарія - виконувати регламентні процедури.