Рейтинг самих якісних китайських автомобілів

Китайське відділення авторитетного аналітичного агентства JD Power опублікувало рейтинг марок, які випускають найякісніші автомобілі в Піднебесній, повідомляє Автомир.

Список складений на основі кількості скарг, що надійшли від власників нових машин в перші 90 днів після покупки і протягом трьох років володіння. Кожній компанії присвоєно числовий показник (кількість проблем на 100 куплених автомобілів). Рейтинг розбитий на кілька категорій, в тому числі на сегмент масових автомобілів виключно китайських брендів.

Топ-10 марок очолює Changan, а до першої трійки також входять Chery і Lynk & Co (належить Geely). Слідом ідуть GAC, два суббренда Dongfeng і Jetour (входить до складу Chery), Oshan (Changan), Venuchia (Dongfeng), Geely і Roewe (SAIC). Примітно, що в рейтингу немає не тільки Haval, а й ніякої іншої марки, що належить Great Wall. У списку також відсутній FAW і його суббренди.

Також в дослідженні згадуються конкретні моделі, які фахівці JD Power віднесли до якісних. У категорії компактних кросоверів переміг Geely Emgrand X3, а на другій сходинці закріпився GAC GS3. Серед середньорозмірних SUV перше місце зайняв Lynk & Co 05, за яким йдуть Venucia Star і Changan CS75 Plus.