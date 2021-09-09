"Океан Ельзи" і "Один в каное" випустили спільний кліп

Прем'єра кліпу відбулася в четвер, 9 вересня, на платформі YouTube. Ролик уже переглянули близько 200 тисяч користувачів, повідомляє Корреспондент.

Українські гурти Океан Ельзи й Один в каное створили спільний трек і випустили до нього кліп. Пісня називається Місто весни. Ролик в четвер, 9 вересня, з'явився на YouTube-каналі Океану Ельзи.

"Чому ми не можемо забути про зливи? Мабуть, для героїв ми занадто вразливі", - написав у Instagram лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук про новий кліп.

У свою чергу, прихильники вже встигли відреагувати на композицію.

"Ось це дует", "Крутий трек", "Це щось цікаве", "Все тремтить всередині", "Ірина і Святослав, ви гідні уваги", - написали шанувальники.