МОЗ оновив стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я змінило стандарти надання медичної допомоги хворим COVID-19 пацієнтам. Зокрема, було розширено перелік осіб, які підлягають тестуванню на коронавірус, повідомляє Деловая столица.
Експрес-тестування на коронавірус проводитимуть окремим категоріям осіб, зокрема медичним і соціальним працівникам, поліцейським, нацгвардійцям тощо.
У разі, якщо немає можливості провести експрес-тестування, особи перших пʼяти категорій зі списку МОЗ проходитимуть тестування методом ПЛР.
Відтепер медикам необхідно інформувати центр контролю та профілактики захворювань МОЗ про лікування хворих на COVID-19 або його припинення не пізніше ніж через 1 день від дати початку лікування чи виписки.
Раніше лікарям відводився триденний термін.
Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6 місяців за відсутності симптомів можуть не самоізолюватися.
Невакциновані контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції.
Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.