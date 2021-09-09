МОЗ оновив стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я змінило стандарти надання медичної допомоги хворим COVID-19 пацієнтам. Зокрема, було розширено перелік осіб, які підлягають тестуванню на коронавірус, повідомляє Деловая столица.

Експрес-тестування на коронавірус проводитимуть окремим категоріям осіб, зокрема медичним і соціальним працівникам, поліцейським, нацгвардійцям тощо.

У разі, якщо немає можливості провести експрес-тестування, особи перших пʼяти категорій зі списку МОЗ проходитимуть тестування методом ПЛР.

Відтепер медикам необхідно інформувати центр контролю та профілактики захворювань МОЗ про лікування хворих на COVID-19 або його припинення не пізніше ніж через 1 день від дати початку лікування чи виписки.

Раніше лікарям відводився триденний термін.

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6 місяців за відсутності симптомів можуть не самоізолюватися.

Невакциновані контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції.

Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.