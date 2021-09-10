У жовтні 2021 нас чекають три магнітні бурі: небезпечні дати

Магнітні бурі в жовтні 2021 очікуються тричі - на початку місяця і в кінці. І хоча експерти не прогнозують сильних спалахів, поберегти здоров'я все ж варто. Особливо людям, які чутливі до геомагнітних коливань, повідомляє РБК-Украина.

У жовтні найбільш вірогідними датами магнітних бур є:

1 жовтня (слабкі магнітні потоки),

29 жовтня (незначні магнітні коливання),

30 жовтня (тривала слабка буря).

На кого і яким чином впливають магнітні бурі?

Експерти кажуть, що близько 60% людей сприйнятливі до впливу магнітних бур. Геомагнітні коливання особливо небезпечні для метеочутливих людей, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами, гіпертоніків, гіпотоніків, людей з хронічними недугами, психічно нестабільних людей.

Цікаво, що вираженість симптоматики безпосередньо залежить від регіону проживання: чим ближче ви перебуваєте до полюсів, тим сильніше будуть ознаки нездужання.

Найпоширеніший симптом при магнітній бурі - сильні головні бурі й навіть мігрені. Може скакати тиск, порушуватися серцевий ритм.

Також під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

апатія і занепад сил

дратівливість і спалахи гніву

запаморочення і млявість

ризик загострення хронічних захворювань.

Автор: Світлана Мащенко