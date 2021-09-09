Зустріч Путіна та Лукашенка: очікування на тлі військових навчань

Сьогоднішня зустріч президента Росії із самопроголошеним президентом Білорусі претендує на певну інтригу. В першу чергу — через доволі суперечливу інформацію стосовно її порядку денного, повідомляє Depo.ua.

Днями білоруський посол у Росії Володимир Семашко зробив сенсаційну заяву про те, що в Москві "будуть підписані всі "дорожні карти" і карти розвитку поглиблення інтеграції" . Російські ЗМІ отримали інформацію, що пакет з 28 російсько-білоруських інтеграційних союзних програм і справді повністю узгоджений і готовий до прийняття.

Втім, наступного дня білоруська сторона повідомила, що посла "не так зрозуміли" — і на зустрічі тільки "заслухають доповіді" про узгоджені інтеграційної програми.

Учора до преси вийшов прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, і повідомив, що на сьогоднішній московській зустрічі Лукашенка з Путіним підписання документів, що стосуються поглиблення інтеграції між країнами, не заплановано. Сторони просто "обговорять" інтеграцію — "як і завжди".

А в Лукашенка і зовсім заявили, що він спілкуватиметься з російським президентом стосовно "ситуації в Євразійському економічному союзі і впливу подій в Афганістані на Центральну Азію".

Проте евфемізм про "Євразійський економічний союз" насправді натякає, що розмова про економіку та інтеграцію двох країн таки відбудеться. Оскільки білоруський диктатор, опинившись у критичній фінансовій ситуації після прийняття санкцій проти його режиму, зараз активно намагається отримати кредит від Євразійського фонду стабілізації та розвитку. Головним наповнювачем і розпорядником коштів із якого є Росія. Це буде третя — і найбільша за цей рік позика, яку Мінськ отримає від Москви.

Цілком ймовірно, що з її допомогою Путін спробує "дотиснути" Лукашенка на підписання інтеграційних документів, які донедавна залишалися неузгодженими за декількома пунктами. Ключовий стосувався бажання Мінська отримувати від Москви газ за внутрішньоросійськими цінами, при тому в необмеженій кількості. Напевно, щоб іще й трішечки реекспортувати.

Версію про те, що сьогоднішня розмова стосуватиметься саме кредиту, підтверджує і вчорашня заява російського міністра фінансів Антона Сілуанова, який вчора сказав, що Білорусь опинилася зараз у "непростому фінансовому становищі" , у зв'язку з чим і обговорюються різні питання стосовно її підтримки. При цьому російський міністр зазначив, що "головне завдання на білоруському напрямку - це стимулювати процес інтеграції економік двох країн". Простіше кажучи, без підписання пакету інтеграційних угод, Лукашенко грошей, схоже, не отримає.

Додатковим фактором тиску на білоруського диктатора може бути й той факт, що завтра стартують навчання "Захід-2021". Під час яких на територію Білорусі буде перекинуто близько трьох тисяч російських військовослужбовців — а ще близько сотні тисяч буде зосереджено на західному кордоні Росії.

Звичайно, економічна інтеграція, якої Москва вимагає від Мінська вже який рік, не означатиме автоматичної втрати всієї повноти білоруського суверенітету. Але спільна з Кремлем система регулювання економікою може чинити не менший вплив на життя білорусів, ніж російські військові бази в стратегічно важливих місцях.

Складно сказати, чим закінчиться сьогоднішня розмова Лукашенка з Путіним. З одного боку, білоруський диктатор неодноразово примудрявся уникнути "братських обіймів" Кремля. З іншого — цього разу, завдяки західним санкціям, Лукашенко перебуває в незмірно скрутнішому становищі, ніж усі попередні роки. Російська допомога останньому диктатору Європи має свою ціну. І сьогодні, не виключено, Мінську доведеться зробити першу виплату.