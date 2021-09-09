Арахамія розкритикував статтю CNN щодо "вагнерівців"

Арахамія розкритикував статтю CNN щодо "вагнерівців"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був шокований реакцією ФСБ на статтю CNN по "вагнерівцям". Про це він сьогодні розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене в залі ззаду знаходяться колеги з "Європейською Солідарності", які це (справу "вагнерівців" - Ред.) активно проштовхують. Я хотів їх запитати, чи вони консультувалися з ФСБ, коли почали поширювати чутки", - зазначив Арахамія.

Глава фракції "СН", підкреслив, що керівником режисерської групи CNN була людина, яка керує офісом CNN в Москві.

"Досить підстав вважати, що це не фільм, а якась чухня", - звернувся до журналістів нардеп.

За його словами, фракція "Слуги народу" буде дивитися на "голі факти" - те що ФСБ коментує фільм про "вагнерівців" і те, що режисерами керувала людина, яка працює в CNN в Москві.

"Мені здається, це виглядає, м'яко кажучи, підозріло", - додав політик.
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