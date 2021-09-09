Арахамія розкритикував статтю CNN щодо "вагнерівців"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був шокований реакцією ФСБ на статтю CNN по "вагнерівцям". Про це він сьогодні розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене в залі ззаду знаходяться колеги з "Європейською Солідарності", які це (справу "вагнерівців" - Ред.) активно проштовхують. Я хотів їх запитати, чи вони консультувалися з ФСБ, коли почали поширювати чутки", - зазначив Арахамія.

Глава фракції "СН", підкреслив, що керівником режисерської групи CNN була людина, яка керує офісом CNN в Москві.

"Досить підстав вважати, що це не фільм, а якась чухня", - звернувся до журналістів нардеп.

За його словами, фракція "Слуги народу" буде дивитися на "голі факти" - те що ФСБ коментує фільм про "вагнерівців" і те, що режисерами керувала людина, яка працює в CNN в Москві.