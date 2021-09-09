Україна і США готують Хартію партнерства
Міністерство закордонних справ України провело засідання української частини Комісії стратегічного партнерства Україна - США, на якій українська сторона почала підготовку пропозицій до порядку денного майбутнього засідання Комісії і тексту нової Хартії стратегічного партнерства Україна - США, повідомляє Кореспондент.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів на онлайн-брифінгу в четвер, 9 вересня.
Він зазначив, що про засідання Комісії домовилися президенти України і США Володимир Зеленський і Джозеф Байден.
"Президенти доручили мені і моєму американському колезі Ентоні Блінкену вперше за три роки провести засідання Комісії стратегічного партнерства. Моє завдання як співголови - забезпечити координацію зусиль для втілення пріоритетних цілей Стратегії зовнішньої політики України і подальшого зміцнення стратегічного партнерства України і США", - підкреслив Кулеба.
Він повідомив, що президенти також доручили главам дипломатії прийняти нову Хартію стратегічного партнерства на майбутньому засіданні Комісії.
"Вашингтон і Київ мають політичну волю розвивати стратегічне партнерство. Діюча Хартія була прийнята у 2008 році. Світ і виклики змінилися. Потрібен новий базовий документ, який зробить наші відносини ще міцнішими", - підкреслив Кулеба.
За його словами, учасники засідання визначили три пріоритетних завдання:
- Підготувати реформу Комісії, щоб зробити її структуру більш дієвою та ефективною
- Внести на розгляд американської сторони український проект нової Хартії стратегічного партнерства
- Підготувати до розгляду на засіданні Комісії план трансформації України, який президент Володимир Зеленський представив у США
"План трансформації - це набір конкретних інвестиційних проектів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить розглянути ці проекти для пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Глава української дипломатії також заявив, що після зустрічі президентів з'явилося чітке відчуття того, що США готові йти вперед у відносинах з Україною.