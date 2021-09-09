Україна і США готують Хартію партнерства

Міністерство закордонних справ України провело засідання української частини Комісії стратегічного партнерства Україна - США, на якій українська сторона почала підготовку пропозицій до порядку денного майбутнього засідання Комісії і тексту нової Хартії стратегічного партнерства Україна - США, повідомляє Кореспондент.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів на онлайн-брифінгу в четвер, 9 вересня.

Він зазначив, що про засідання Комісії домовилися президенти України і США Володимир Зеленський і Джозеф Байден.

"Президенти доручили мені і моєму американському колезі Ентоні Блінкену вперше за три роки провести засідання Комісії стратегічного партнерства. Моє завдання як співголови - забезпечити координацію зусиль для втілення пріоритетних цілей Стратегії зовнішньої політики України і подальшого зміцнення стратегічного партнерства України і США" , - підкреслив Кулеба.

Він повідомив, що президенти також доручили главам дипломатії прийняти нову Хартію стратегічного партнерства на майбутньому засіданні Комісії.

"Вашингтон і Київ мають політичну волю розвивати стратегічне партнерство. Діюча Хартія була прийнята у 2008 році. Світ і виклики змінилися. Потрібен новий базовий документ, який зробить наші відносини ще міцнішими" , - підкреслив Кулеба.

За його словами, учасники засідання визначили три пріоритетних завдання:

Підготувати реформу Комісії, щоб зробити її структуру більш дієвою та ефективною

Внести на розгляд американської сторони український проект нової Хартії стратегічного партнерства

Підготувати до розгляду на засіданні Комісії план трансформації України, який президент Володимир Зеленський представив у США

"План трансформації - це набір конкретних інвестиційних проектів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить розглянути ці проекти для пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації" , - підкреслив Дмитро Кулеба.

Глава української дипломатії також заявив, що після зустрічі президентів з'явилося чітке відчуття того, що США готові йти вперед у відносинах з Україною.