Україна і США готують Хартію партнерства

Україна і США готують Хартію партнерства

Міністерство закордонних справ України провело засідання української частини Комісії стратегічного партнерства Україна - США, на якій українська сторона почала підготовку пропозицій до порядку денного майбутнього засідання Комісії і тексту нової Хартії стратегічного партнерства Україна - США, повідомляє Кореспондент.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів на онлайн-брифінгу в четвер, 9 вересня. 

Він зазначив, що про засідання Комісії домовилися президенти України і США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. 

"Президенти доручили мені і моєму американському колезі Ентоні Блінкену вперше за три роки провести засідання Комісії стратегічного партнерства. Моє завдання як співголови - забезпечити координацію зусиль для втілення пріоритетних цілей Стратегії зовнішньої політики України і подальшого зміцнення стратегічного партнерства України і США", - підкреслив Кулеба. 

Він повідомив, що президенти також доручили главам дипломатії прийняти нову Хартію стратегічного партнерства на майбутньому засіданні Комісії. 

"Вашингтон і Київ мають політичну волю розвивати стратегічне партнерство. Діюча Хартія була прийнята у 2008 році. Світ і виклики змінилися. Потрібен новий базовий документ, який зробить наші відносини ще міцнішими", - підкреслив Кулеба. 

За його словами, учасники засідання визначили три пріоритетних завдання: 

  • Підготувати реформу Комісії, щоб зробити її структуру більш дієвою та ефективною
  • Внести на розгляд американської сторони український проект нової Хартії стратегічного партнерства
  • Підготувати до розгляду на засіданні Комісії план трансформації України, який президент Володимир Зеленський представив у США
 "План трансформації - це набір конкретних інвестиційних проектів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить розглянути ці проекти для пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації", - підкреслив Дмитро Кулеба. 

Глава української дипломатії також заявив, що після зустрічі президентів з'явилося чітке відчуття того, що США готові йти вперед у відносинах з Україною.

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