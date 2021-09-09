Лавров назвав умову нормандської зустрічі
Нормандська зустріч представників України, Росії, Німеччини та Франції матиме сенс за певних умов. Російська сторона наполягає на тому, що вони мають обговорити виконання мінських угод, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Яіром Лапідом.
"Наша позиція ясна. Як тільки ми зафіксуємо чітко і недвозначно, що нормандський формат буде займатися ні чим іншим, крім виконання мінських домовленостей, а не спробою їх переписувати або втягувати в цей формат інші країни, як цього хоче Київ, навряд чи нам є сенс збиратися", - заявив Лавров.
Автор: Юлія Бойко