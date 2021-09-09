Валютний ринок четверга: хід торгів

Правління Національного банку прийняло рішення підвищити облікову ставку до 8,5%.

Побоюючись подальшого падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку після оголошення результатів засідання за ставкою, Нацбанк за пару годин до цього оголосив про готовність купити велику суму валюти за ціною 26,68 гривень. Рівень інтервенції був спеціально встановлений нижче за ринок, щоб не допустити різких коливань.

Поки реакції міжбанку на новину немає, торгівля в обідню перерву і після неї ведеться у вузькому діапазоні 26,71-26,73 гривень.

Курс готівкового долара в обмінниках Києва в першій половині дня четверга знизився на 5 копійок: вранці його продавали по 26,87-26,88 гривень, а до обіду цінник на продаж опустили до 26,82-26,83 гривень. За твердженням операторів готівкового валютного ринку, «переставили цифри слідом за зниженням на міжбанку» .

Євро на FOREX спочатку знизився до 1,1810 долара, а потім скоректувався вгору до 1,1835 долара. Ринок очікує оголошення результатів засідання ЄЦБ щодо процентної ставки сьогодні о 14:45 за київським часом. Готівковий євро продають в межах 31,65-31,70 гривень.

Російський рубль знову зміцнюється до американського долара: за півдня він виріс з 73,35 до 72,95 рублів за долар. Відновившийся ріст світових цін на нафту підтримує російську валюту. Готівковий рубль в столиці, як і вчора, продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.