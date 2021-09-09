Сонячна буря: коли світ чекає апокаліпсис

Останні потужні сонячні бурі сталися в 1859 році і 1921 році, вони завдали значної шкоди комунікаційній мережі того часу - телеграфній мережі, повідомляє Корреспондент.

Потужна сонячна буря, яка трапляється, приблизно, раз у 100 років, може катастрофічно вплинути на різні людські технології на Землі і занурити світ в "інтернет-апокаліпсис".

Магнітне поле Землі захищає її жителів від сонячного вітру, що складається із заряджених частинок, що виходять від Сонця. Однак, приблизно, раз у 80-100 років через природний життєвий цикл Сонця ці вітри переростають у сонячні супербурі, які можуть спровокувати катастрофічні відключення інтернету - вони можуть охопити всю Землю і тривати кілька місяців, говориться в дослідженні Каліфорнійського університету.

Чого чекати

У своєму дослідженні сангити Абду Джіоті ​​з Каліфорнійського університету, центр Irvineі VMwareResearch оцінили стійкість існуючої інфраструктури інтернету до цього екстремального явища космічної погоди. Було виявлено, що оптоволоконні протяжні лінії і підводні кабелі, які є життєво важливою частиною глобальної інтернет-інфраструктури, уразливі для струмів, створюваних на земній корі сонячними супербурямі, також відомих як корональні викиди маси.

"Корональні викиди маси включає в себе викид у космос електрично зарядженої матерії і супутнього магнітного поля. Коли вона досягає Землі, то вступає у взаємодію з магнітним полем Землі і створює на корі геомагнітні індуковані струми", - пояснила доктор Джіоті .

У дослідженні наголошується, що струм від цих сонячних бурь може проникнути в довгі провідники, такі як лінії електропередач, і пошкодити їх. "У сучасних інтернет-кабелях великої протяжності оптичне волокно несприйнятливо до геомагнітних індукованих струмів. Але в цих кабелях також розміщені повторювачі з електричним живленням з інтервалом 100 км, які можуть бути пошкоджені", додала Джіоті.

Хоча ймовірність таких подій коливається від 1,6 до 12% на десятиліття, за словами Джіоті, шанси зростають у період максимальної активності Сонця в його циклах наростання та убування.

На щастя, каже Джіоті, сучасні технологічні досягнення співпали з періодом слабкої сонячної активності. Однак, з огляду на те, що в найближчому майбутньому очікується, що сонце стане більш активним, важливо пам'ятати, що нинішня інтернет-інфраструктура не піддавалася стрес-тестам сильними сонячними явищами.

Коротше кажучи, у нас немає жодного уявлення, наскільки стійка існуюча інфраструктура інтернету до погроз коронального викиду маси.

Які наслідки

Навівши приклад того, наскільки катастрофічним може бути це явище для систем зв'язку на Землі, Джіоті ​​вказала, що останні потужні сонячні бурі відбулися в 1859 році і 1921 році. Дослідження документально підтвердили значний збиток, нанесений цими сонячними бурями комунікаційної мережі того часу - телеграфної мережі.

У дослідженні говориться, що поточний сонячний цикл може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень. У порівнянні з попереднім циклом, що закінчився в 2019 році, коли пікову кількість сонячних плям складало 116, кількість сонячних плям на піку поточного циклу, за словами Джіоті, "дуже велика", від 210 до 260.

Оскільки корональні викиди маси часто відбуваються в магнітоактівних областях поблизу сонячних плям, більша кількість сонячних плям збільшить ймовірність потужного коронального викиду маси. Якщо ця оцінка точна, це також значно збільшить ймовірність великомасштабної події вже в цьому десятилітті.

Причому, вплив сонячних супербурь не буде рівномірним по всьому світу. Інтернет-інфраструктура в більш високих широтах, вище екватора, схильна до більш високого ризику, і США мають високий ризик бути відключеними від Європи, в той час як Азія з більшою ймовірністю збереже зв'язок.