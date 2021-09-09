Microsoft розкрила різницю між Windows 10 і 11

Оновлення для Windows 11 мають зменшений вага завдяки оптимізації, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання OnMSFT.

Віце-президент компанії Стів Діспенса розповів, чим відрізняються між собою актуальна і нова версії операційної системи Windows. За словами Діспенса, інженери корпорації виконали велику роботу над оптимізацією ОС, зробивши акцент на управлінні оперативною пам'яттю. Так, винесені на передній план екрану вікна програм завжди мають більш високий пріоритет, ніж інші.

Також завдяки новому механізму движка нова операційна система реагує на дії користувача швидше, ніж стара.

"Ми оптимізували апаратні компоненти для кращого управління пам'яттю. На програмному рівні ми зменшили брак ресурсів для ключових потоків обробки, щоб зберегти потужність ОС", - розкрив різницю між операційними системами топ-менеджер .

Завдяки цьому Windows 11, наприклад, швидше виходить з режиму сну, ніж Windows 10.

Фахівець розповів про функції Sleeping Tabs у вбудованому браузері Edge, коли неактивні вкладки вивантажуються з пам'яті. Це дозволило заощадити ресурси процесора і оперативної пам'яті в середньому на 37 і 32 відсотки відповідно. Також Діспенса заявив, що файли оновлення для Windows 11 будуть важити менше, ніж у попередньої системи.

Анонс ОС нового покоління відбувся в червні. Microsoft почне відправляти Windows 11 на комп'ютери користувачів з 5 жовтня.