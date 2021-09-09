Два сертифікати і QR-код на вході: що планує МОЗ

У МОЗ працюють над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих. Зокрема, маючи COVID-сертифікат, українці зможуть відвідувати кафе і ресторани навіть у "червоній" зоні.﻿ Про це з посиланням на головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, повідомляє РБК-Украина.

Так, на відміну від попередніх локдаунів, новий локдаун, якщо його введуть, буде менш жорстким. Зокрема, бізнесу можуть дозволити працювати, а українцям не доведеться відмовлятися від відвідування ресторанів. Але є умова - вакцинація.

100-відсоткова вакцинація та QR-код на вході

За словами Кузіна, нові норми вже в розробці і будуть прийняті найближчими днями.

"Зараз розробляється проект постанови Кабміну. Сподіваємося, що на цьому, або на початку наступного тижня він вже буде прийнятий. Ми хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу та відвідування закладів тим людям, які пройшли повний курс щеплень і мають внутрішній сертифікат" , - пояснив Кузін.

Як пояснив головний санлікар, заклади громадського харчування зможуть працювати навіть у "червоній" зоні, або "помаранчевій", якщо персонал вакцинований на 100%.

"Ми можемо знімати норму на обмеження кількості посадочних місць, якщо ті люди, які відвідують ресторан, також вакциновані" , - додав він.

Для того, щоб відвідати заклад в "червоній" зоні потрібно буде показати QR-код на вході.

COVID-сертифікатів стане більше

На цей час в Україні через "Дію" можна отримати два види сертифіката: міжнародний і внутрішній. Умовою їх отримання є повний курс вакцинації. Разом з тим, нові умови карантину розширюють цей перелік.

Згідно з пропозиціями МОЗ, які вчора анонсував глава відомства Віктор Ляшко, привілеї при посиленні карантину отримають не тільки ті, хто пройшов повний курс, а й ті, хто отримав одне щеплення. Але тільки для" жовтої "зони, в "червоній" потрібен буде повний курс.

Так, внутрішніх сертифікатів буде два: Жовтий (для однієї дози) і зелений (для двох доз). Термін дії сертифіката з повним курсом вакцинації (як внутрішнього, так і міжнародного) становитиме рік, а не пів року, як зараз.

Кузін пояснив, що після закінчення терміну в пів року від сертифіката потрібно буде відмовитися і згенерувати новий.

Що буде зі школами

Умови роботи шкіл при посиленні карантину залишаються практично незмінними - 80% вакцинованих педагогів. Разом з тим, в "жовтій" зоні достатнього того, щоб 80% вчителів отримали хоча б одну дозу вакцини. У "червоній" же зоні 80% вчителів повинні пройти повний курс вакцинації, щоб школа могла працювати. В іншому випадку, навчання знову перейде в онлайн.

Коли посилять карантин

Як пояснював Ляшко, засідання держкомісії ТЕБ і НС, яка регулює карантинне зонування, планують ініціювати вже після того, як набуде чинності рішення Кабміну щодо карантину.

Оскільки у Кабміну традиційно засідання щосереди, найближче засідання 15 вересня. Однак, уряд може зібратися і на позачергове. Крім того, за законом, про посилення карантину Кабмін повинен попереджати за 7 днів.

Автор: Ирина Гамерская