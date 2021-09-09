Таліби вимагають виключити їх лідерів із санкційних списків

Рух "Талібан", який прийшов до влади в Афганістані, в четвер заявив про вимогу вилучити своїх лідерів із санкційних списків США і ООН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закликаємо застосувати дипломатичні інструменти, щоб відмовитися від даних невірних політик (у сфері санкцій - ред)" , - цитує агентство заяву талібів.

Багато талібів, що увійшли в уряд Афганістану, фігурують у списку осіб, щодо яких діють санкції РБ ООН.

Наприклад, новий глава МВС Сіражуддін Хаккані розшукується ФБР: за інформацію, яка допоможе його затримати, США пропонують $5 млн. Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу на прес-конференції не став прямо відповідати, якою буде позиція Вашингтона в тому, що стосується подальших взаємодій з цим афганським міністром.