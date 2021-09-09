Насіння гарбуза: що буде, якщо є їх кожен день

Особливе місце серед всіх насіння займають саме гарбузове насіння. Позитивних моментів у цього продукту величезна кількість. Так що ж буде з нашим тілом, якщо вживати регулярно гарбузове насіння? Які зміни відбудуться, повідомляє Євген Плінський.

Приблизно близько 30 грамів гарбузового насіння буде міститися приблизно 70% добової дози цинку. Треба сказати, що це своєрідний рекордсмен за змістом даного мінералу. Також, крім роботи з нашим імунітетом, цинк дуже важливий для підтримки здоров'я наших кісток. Так, він допомагає відновлювати їх щільність і запобігає багатьом проблемам. Більш того, цинк допомагає суглобам. А ще він дуже здорово нормалізує наше травлення, допомагає знижувати «поганий» холестерин, тобто ліпопротеїни низької щільності, і, якщо ми сидимо на дієті, прагнемо схуднути, то цинк виступає підтримкою в цьому напрямку.

За наявністю фосфору насіння гарбуза і зовсім справжні рекордсмени, адже в 100 г цього продукту міститься 153% добової норми мінералу. До того ж цей продукт містить 148% денної норми магнію і 100% добової норми марганцю! Але ж крім них гарбузове насіння містять калій, мідь, селен, залізо і безліч інших мінералів. Але особливу цінність білим гарбузовим насінням надають жирні кислоти, серед яких найбільш корисними є: кавова і фенольна, сінаповую і феруловая, нікотинова, кумаровая і ванілінова кислоти. Саме завдяки корисним кислотам вміст жирів в цьому продукті досягає 45,8 г на 100 г насіння. Гарбузове насіння є щедрим джерелом рослинного білка (24,5 г в 100 г сировини).

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