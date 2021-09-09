МОЗ розгляне питання бустерної дози COVID-вакцини: умова

Міністерство охорони здоров'я розгляне питання впровадження в Україні бустерної дози вакцини проти COVID-19 після оприлюднення відповідних клінічних досліджень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в онлайн-інтерв'ю медичному експерту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерині Булавіновій.

"Ми розглядатимемо питання третьої бустерної дози лише за умови появи адекватних, верифікованих, доказових даних про її ефективність. Але це питання, найімовірніше, розглядатимуть не раніше листопада, адже наукові дослідження будуть оприлюднені не раніше кінця вересня" , - сказав він.

Кузін додав, що, скоріше за все, це питання розглядатимуть не для всього населення, а тільки для представників груп ризику.