Рада підтримала законопроект про щорічну індексацію пенсій

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня, повідомляє УНІАН.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства" (№4668) проголосували 317 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, це дозволить законодавчо врегулювати дату індексації пенсій та можливість забезпечити Планове формування видатків Пенсійного фонду на відповідні цілі.

"Законопроектом пропонується з 1 січня зафіксувати в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" дату індексації пенсій 1 березня, так, як це було раніше" , - сказав він.

За його словами, законопроект також пропонує відновити індексацію пенсій військовослужбовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування та державним службовцям. Крім цього, планується ввести право дострокового виходу на пенсію за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку з реорганізацією підприємств.

Законопроектом також передбачено надання підтримки батькам дітей, які хворі на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність, шляхом призначення дострокової пенсії, та встановлення єдиного підходу для визначення розміру підвищень за пізніший вихід на пенсію залежно від дати її призначення.