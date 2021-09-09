У Дніпропетровській області агрофірма тримала в рабстві 120 осіб

Співробітники правоохоронних органів визволили 120 осіб, які перебували в трудовому рабстві на території Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Власники місцевої агрофірми підшукували на вокзалах Дніпра, Києва та Одеси людей в складному життєвому становищі й пропонували їм роботу пов'язану з вирощуванням та збиранням сільськогосподарської продукції, обіцяючи зарплату в розмірі 3-4 тисяч гривень на місяць, триразове харчування та безкоштовне житло.

Завербованих людей доставляли на територію агрофірми, де розселяли в напівзруйновані будинки, відбирали документи й телефони та змушували працювати по 12-16 годин на добу.

При цьому обіцяну зарплату їм не платили, забезпечуючи лише їжею сумнівної якості та алкоголем.

На території будинків, де проживали потерпілі, за ними постійно стежили так звані бригадири, які контролювали їх роботу, принижували, застосовували психологічний тиск і фізичну силу і не давали покинути територію.

На даний час всі працівники вже звільнені, а п'ятеро організаторів незаконного бізнесу затримані.