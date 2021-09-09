Порошенко і Зеленський не могли зупинити будівництво ПП-2 - опитування

Україна не могла зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2, відповідальність за це не несуть ні президент Володимир Зеленський, ні п'ятий президент Петро Порошенко, впевнені 41% українців, повідомляє Ліга.net.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Групою Рейтинг на початку вересня 2021 року.

Відповідальність за те, що Україна не змогла зупинити будівництво ПП-2, на Порошенка покладають 20% опитаних, на Зеленського – 3%, на них обох однаково – 26%. 41% впевнені, що Україна не могла зупинити будівництво ПП-2, і президенти за це відповідальності не несуть. 10% вагалися з відповіддю.

При цьому знають про будівництво ПП-2 50% опитаних, щось чули 31%, нічого не чули 18%.

Опитування проведене 2-4 вересня методом телефонного інтерв'ю по всій Україні, крім окупованих територій, серед населення віком від 18 років і старше. Опитано 2500 респондентів. Похибка не більше 2%.