Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність
Газопровід Nord Stream 2 («Північний потік-2»), якщо буде введений в експлуатацію, має підлягати європейським регуляціям. У такому разі Газпром не зможе його експлуатувати на повну потужність і змушений буде використовувати для транзиту й газотранспортну систему України, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Павел Маєвський під час XXX Eкономічного форуму у Карпачі (Польща).
"Завершення будівництва газопроводу за умови, що він функціонуватиме згідно з європейськими регуляціями, означатиме, що Газпром не зможе його використовувати на повну потужність. Якщо він не зможе цього робити, то змушений буде далі транспортувати газ через Україну. Це дуже важливо. Українці є нашими союзниками у боротьбі за енергетичну солідарність і її застосування у контексті реалізації проєкту Nord Stream 2", - підкреслив Маєвський.