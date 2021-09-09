Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність

Газопровід Nord Stream 2 («Північний потік-2»), якщо буде введений в експлуатацію, має підлягати європейським регуляціям. У такому разі Газпром не зможе його експлуатувати на повну потужність і змушений буде використовувати для транзиту й газотранспортну систему України, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Павел Маєвський під час XXX Eкономічного форуму у Карпачі (Польща).