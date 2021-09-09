Голова Запорізької ОДА збирається судитися із Росією через нашестя медуз

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух заявив, що курортний сезон-2021 у регіоні провалено через нашестя медуз, причинами якого стали будівництво Керченського мосту та дії Росії, яка для поливу вибирає воду з річок, повідомляє Деловая столица.

Про це Старух заявив під час наради у курортному селищі Кирилівка.

Зокрема, він нагадав, що цього року відпочивальників буквально атакували медузи, яких було незвично багато. За словами голови області, нашестя медуз пов’язано зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі. Як зазначають екологи, кілька років поспіль до Азовського моря не надходить прісна вода з основних водних артерій – зокрема з річки Дон.

Очільник ЗОДА впевнений: річки обміліли через те, що росіяни вибирають прісну воду для поливу, а внаслідок будівництва Керченського мосту було порушено природний ландшафт Чорного моря, що й стало приводом для "міграції" медуз до Азову.

Саме через дії Росії, на думку голови ЗОДА, медузи атакували узбережжя Азовського моря та розігнали відпочивальників. Старух запропонував порахувати збитки від провального курортного сезону, виставити рахунок Росії та позиватися до країни-агресора.

Хто саме має готувати позови та рахувати збитки, голова області не повідомив.