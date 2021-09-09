Ціна газу в Європі впритул підійшла до $700/тис. куб. м

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у четвер увечері взяла позначку EUR56,83 за кВт-год, або $696 за тисячу кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У серпні середнє значення контракту "на день наперед" на TTF становило $533, від початку вересня - уже $631 за тисячу кубометрів. На початку року середня ціна контракту "на день наперед" на TTF була на рівні $335 за тисячу кубометрів.

Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за обмеженого надходження газу трубопроводами та в скрапленому вигляді. До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше ніж місяць, а рівень запасів ледь перевалив за 2/3. На ранок середи запаси становили 69,52%, що на 15,5 процентного пункту нижче за середній рівень за останні п'ять років.