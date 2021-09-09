Лерос назвав Тищенка "збоченою мавпою" та звинуватив Зеленського

Народний депутат Гео Лерос прокоментував ініціативу голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо його відсторонення від засідань парламенту, повідомляє Деловая столица.

Своє бачення ситуації Лерос описав на особистій сторінці в Facebook.

"Зеленський дав команду Арахамії здійснити відсторонення мене від засідань Верховної ради "нічібто" через бійку з Тищенком! Уявіть цинізм цих виродків! Подивіться відео, не було ніякої бійки! Ця збочена мавпа, яка в дев’яності торгувала героїном, вдерлася за трибуну і намагалася мене кудись тягнути…де тут бійка???" — підкреслив нардеп.

За його словами, Зеленський "придумав цікавий інструмент, щоб не чути його критики в залі".

"На мене кожен раз буде кидатись ця тварина, після чого мене на 5 засідань позбавлятимуть права відвідувати засідання ради! Це нові стандарти Зеленського, звикайте! Януковичу таке навіть не снилось!" — підсумував Лерос.

Нагадаємо, у четвер, 9 вересня, "слуга" Микола Тищенко напав на позафракційного депутата Гео Лероса під час пленарного засідання Верховної Ради. Лерос виступав у Раді, вимагаючи звіту керівництва держави про обставини провалу спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав усунути нардепів Миколу Тищенка та Гео Лероса за бійку у Верховній Раді.