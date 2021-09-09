В Україну прийшла тепла та сонячна осінь: погода 10 вересня

Наприкінці робочого тижня погода в Україні зовсім налагодилася. Сонце поки ще гріє, і вдень комусь може навіть бути жарко. І навіть уночі температура повітря піднялася, і стало майже вдвічі тепліше, ніж було в понеділок.

Отже, у п'ятницю, 10 вересня, по всій Україні очікується температура повітря близько 23-26°С удень і від 6 у центрі й на сході до 12°С на півдні та в Криму вночі. Тільки в Одеській області температура вдень буде трохи нижче - 22-24°С, але набагато тепліше вночі - 12-14°С.

По всій території країни триває не тільки тепла, але й сонячна погода з невеликою хмарністю. У більшості регіонів України від 10 вересня очікується вітер близько 4-11 км/год. На півдні країни та в Криму середня швидкість вітру буде трохи вище - близько 7-14 км/год, у Криму можливі шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 10 вересня в південних, а також у Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 10 вересня очікується температура від 10 до 24°С протягом дня, невеликий вітер 4-7 км/год і також легка хмарність.