Захоплення банку в Грузії: усі заручники вільні, нападник ще в будівлі
Нападник звільнив усіх заручників з захопленого банку у Кварелі. Поліція повністю оточила територію, повідомляє РБК-Украина.
Відомо, що у відділенні банку наразі перебуває лише один озброєний нападник. Всіх заручників було звільнено й правоохоронці відвели їх до безпечного місця.
За попередньою інформацією, зловмисник вимагав півмільйона ларів (4 281 814 гривень).
Правоохоронці оточили територію та вживають усі необхідні заходи.
Автор: Сергій Пишкін