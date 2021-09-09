Захоплення банку в Грузії: усі заручники вільні, нападник ще в будівлі

Нападник звільнив усіх заручників з захопленого банку у Кварелі. Поліція повністю оточила територію, повідомляє РБК-Украина.

Відомо, що у відділенні банку наразі перебуває лише один озброєний нападник. Всіх заручників було звільнено й правоохоронці відвели їх до безпечного місця.

За попередньою інформацією, зловмисник вимагав півмільйона ларів (4 281 814 гривень).

Правоохоронці оточили територію та вживають усі необхідні заходи.

Автор: Сергій Пишкін