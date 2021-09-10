Щоб шлунок працював, як годинник: як налагодити травлення

Одне з найчастіших питань до фахівця з харчування: чому шлунково-кишковий тракт працює погано і що зробити, щоб налагодити травлення, повідомляє РБК-Украина.

Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram зібрала цілий список, чек-лист принципів здорового харчування. За допомогою цих простих порад легко налагодити роботу шлунково-кишкового тракту - шлунок буде працювати, як годинник. Вже через два тижні ви помітите результати.

Топ-10 принципів здорового харчування

Сидіти при вживанні їжі прямо, не сутулитися, не ставити ноги вище пояса (це профілактика рефлюксу).

Прибирати телефон і будь-які гаджети під час їжі (при перегляді контенту виробляється кортизол, який негативно впливає на травлення).

Їсти свіжоприготовану їжу (максимум - на другий день). Далі їжа починає розкладатися і стає важкою для травлення.

Жувати кожну ложку їжі мінімум 20-25 разів (ця звичка виробляється не менше 90 днів - але вона суперпомічниця вашим ферментам).

Пити теплу гарячкувату воду перед їжею, не пити і не запивати холодним.

Не їсти за 2 години до сну (найкраще - до 19:00).

Дотримуватися режиму прийняття їжі - їсти в один і той же час, 3 рази на день, витримуючи "вікна" приблизно в 4 години.

Між вечерею і сніданком має проходити не менше 12 годин.

Не приймати душ і не засинати відразу після їжі - це послаблює травлення.

Пити чай для травлення, використовувати спеції.

Автор: Тетяна Турчанікова