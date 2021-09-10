Щоб шлунок працював, як годинник: як налагодити травлення
Одне з найчастіших питань до фахівця з харчування: чому шлунково-кишковий тракт працює погано і що зробити, щоб налагодити травлення, повідомляє РБК-Украина.
Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram зібрала цілий список, чек-лист принципів здорового харчування. За допомогою цих простих порад легко налагодити роботу шлунково-кишкового тракту - шлунок буде працювати, як годинник. Вже через два тижні ви помітите результати.
Топ-10 принципів здорового харчування
- Сидіти при вживанні їжі прямо, не сутулитися, не ставити ноги вище пояса (це профілактика рефлюксу).
- Прибирати телефон і будь-які гаджети під час їжі (при перегляді контенту виробляється кортизол, який негативно впливає на травлення).
- Їсти свіжоприготовану їжу (максимум - на другий день). Далі їжа починає розкладатися і стає важкою для травлення.
- Жувати кожну ложку їжі мінімум 20-25 разів (ця звичка виробляється не менше 90 днів - але вона суперпомічниця вашим ферментам).
- Пити теплу гарячкувату воду перед їжею, не пити і не запивати холодним.
- Не їсти за 2 години до сну (найкраще - до 19:00).
- Дотримуватися режиму прийняття їжі - їсти в один і той же час, 3 рази на день, витримуючи "вікна" приблизно в 4 години.
- Між вечерею і сніданком має проходити не менше 12 годин.
- Не приймати душ і не засинати відразу після їжі - це послаблює травлення.
- Пити чай для травлення, використовувати спеції.
Автор: Тетяна Турчанікова