Bosch має намір розмістити в Україні виробничі потужності

ОВ "Роберт БОШ ЛТД" (ФРН) має намір розмістити в Україні потужності з виробництва електроінструментів і в даний час вивчає варіанти локацій, розповів президент групи Bosch в Україні, Росії, Білорусі, Центральної Азії, Монголії та Кавказі Штеффен Хоффманн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна для нас - цікавий і важливий регіон для інвестування. Є серйозні наміри організувати тут потужності з виробництва електроінструменту", - цитує прес-служба Міністерства економіки Хоффманна за підсумками зустрічі з першим віце-прем'єром - міністром економіки Олексієм Любченко в Києві в четвер.

"Зараз в процесі дослідження локація для виробництва, аналіз близькості ринків збуту, кваліфікованої робочої сили і організаційні питання", - додав Хоффманн.

В ході зустрічі сторони обговорили преференції для великих інвесторів, а також важливі для України напрямки розвитку економіки в сферах декарбонізації, зеленої енергетики, накопичення енергії.