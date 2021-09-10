День постановки й досягнення цілей - прогноз найбільш яскравих астрологічних аспектів для кожного знака зодіаку, повідомляє Корреспондент.

У п'ятницю, 10 вересня, п'ятий місячний день місячного календаря. Місяць, що зростає, перебуває у знаку зодіаку Скорпіон.

Місяць у Скорпіоні - період для нових починань та прийняття найбільш відповідальних рішень. У цей час поліпшується розумова діяльність і зростає здатність до концентрації уваги. Підходить для творчої та інтелектуальної роботи, що вимагає багато енергії.

10 вересня - один з найвідповідальніших днів, під час якого можна перевірити свої можливості і закласти фундамент майбутніх починань. Корисно ставити цілі і досягати їх, зберігаючи вірність принципам.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 10 вересня 2021

Овен (21.03-19.04)

У Овнів загостриться інтуїція, що допоможе їм у виборі правильних рішень. Зірки радять критично оцінювати свої вчинки і проявити стриманість у спілкуванні з близькими. Сприятливий день для відпочинку, духовних практик і подолання сумнівів.

Тілець (20.04-20.05)

На Тільців чекає хороший день для реалізації давніх планів та ідей. Можливі зміни в особистому житті і підступи недоброзичливців.

Щоб вирішити всі важливі справи, потрібно стежити за часом і не відволікатися на дрібниці.

Близнюки (21.05-21.06)

На Близнюків чекають важливі рішення і безліч термінових справ. Ймовірний конфлікт на роботі, який вирішить відверта бесіда.

Також зірки обіцяють домашні клопоти і дрібні неприємності в сім'ї. Щоб все налагодити, представникам знака слід проявити гнучкість.

Рак (22.06-22.07)

У житті Раків намічається успіх у справах і виникнення серйозних відносин. Щоб прискорити позитивні тенденції, потрібно проявити рішучість і перестати думати про наслідки.

Зірки обіцяють гарний настрій і нові вигідні пропозиції.

Лев (23.07-22.08)

День Левів пройде гладко - ймовірність труднощів і перешкод мінімальна. Представники знаку можуть сміливо планувати все, що захочуть, однак важливо не ганятися за порожніми проектами.

Зірки радять не сваритися з близькими по дрібницях і стримати гординю.

Діва (23.08-22.09)

На Дів чекає позитивний і продуктивний день. У будь-якій діяльності гарантований успіх, а прийняті рішення виявляться правильними.

Важливо не забувати про допомогу та милосердя, а також знайти час для спілкування з близькими.

Терези (23.09-22.10)

Ділова активність Терезів сповільниться, і події розгортатимуться не так, як вони сподівалися. Зірки радять покладатися на власний досвід і знання під час вирішення проблем.

Сприятливий день для аналізу ситуації і коригування планів.

Скорпіон (23.10-21.11)

У Скорпіонів видасться спокійний, розмірений день. Зірки радять провести його, уникаючи надмірних фізичних навантажень і суєти.

Не виключена розмова про майбутнє з коханою людиною. Важливо не робити різких заяв і з розумінням поставитися до чужої точки зору.

Стрілець (22.11-21.12)

Життєва енергія Стрільців вируватиме, а їх вміння переконувати оточуючих матиме неабиякий вплив на справи. Сприятливі будь-які контакти, зустрічі, спілкування, активний відпочинок і розваги. Певне розчарування може принести любовне побачення або вчинок партнера. Можливе запрошення на торжество.

Козеріг (22.12-19.01)

У Козерогів відмінно складуться стосунки з протилежною статтю. На самотніх представників знака чекають багатообіцяючі зустрічі і знайомства. У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть найбільш ризикованим, проте всі наміри слід тримати при собі.

Водолій (20.01-18.02)

Зірки обіцяють Водоліям вдалий день для вирішення фінансових проблем, оформлення документів і розуміння у держорганах. Головне не діяти на свій страх і ризик, а все зважити і прислухатися до порад оточуючих. Також рекомендується не сваритися з керівництвом - у недалекому майбутньому можливо заохочення або просування в кар'єрі.

Риби (19.02-20.03)

У Риб помітно ослабляться захисні сили організму, тому день варто присвятити оздоровчим процедурам. Важливо уникати перевантажень, вживання алкогольних напоїв і будь-якої діяльності, пов'язаної з ризиком.