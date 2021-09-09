У Молдові вводять надзвичайний стан через коронавірус

Національна комісія з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я прийняла рішення про введення в країні з 10 вересня по 30 жовтня надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомляє Деловая столица.

Згідно з рішенням, для людей старше 18 років вводять нові обмеження на відвідування масових заходів. Зокрема, тепер, щоб потрапити на концерти, в театри, кінотеатри, нічні клуби, фестивалі, що проводяться на відкритому повітрі і в приміщеннях, необхідно представити або сертифікат про повну вакцинацію, або негативні тести на коронавірус, тести на антитіла або довідку про одужання після COVID-19.