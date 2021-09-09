Під обстріл бойовиків на Донбасі потрапила слідча група СБУ

Оперативно-слідча група СБУ, яка працювала біля лінії зіткнення на Луганщині, потрапила під обстріл гібридних російсько-окупаційних військ﻿, повідомляє УНИАН.

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці, де офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування.

За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися живими.

Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провад﻿﻿ження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.﻿

Нагадується, що російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.﻿

Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.﻿

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки) триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.