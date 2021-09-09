У Кремлі знову звинуватили Україну та США у русофобії

У президента РФ Володимира Путіна вважають, що українсько-американські відносини "випромінюють ненависть" по відношенню до Росії, повідомляє Деловая столица.

"Українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, це справа двох суверенних держав. Але, на наш жаль, досить неабияка частина цих відносин випромінює русофобство, випромінює, буквально, ненависть до нашої країни" , — зазначив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, це змушує Кремль аналізувати та відстежувати підсумки контактів керівництва США та України.