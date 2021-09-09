Костел святого Миколая передадуть Римсько-католицькій громаді

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, повідомляє Лівий берег.

Раніше з таким проханням зверталися члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Розпорядження підписано 7 вересня, повідомили декілька обізнаних із ситуацією джерел.

Костел святого Миколая – римо-католицький костел у Києві, один з двох, побудованих у місті до 1917 року. Розташований у центрі на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стил архітектором Владиславом Городецьким. З 1980 року будівлю почали використовувати як концертну залу будинку органної та камерної музики.

Зараз в костелі розташована державна організація "Національний будинок органної та камерної музики України".

Автор Ірина Лисогор