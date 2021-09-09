В майбутньому біткоіна засумнівалися

Глава центрального банку Швеції Стефан Інгвес порівняв покупку і продаж біткоіни з торгівлею поштовими марками. Він засумнівався в життєздатності валюти без підтримки уряду, повідомляє Лента.Ру.

«Приватні кошти зазвичай обвалюються рано чи пізно, - заявив Інгвес. - Звичайно, ви можете розбагатіти на торгівлі біткоіни, але це те ж саме, що торгувати марками», - цитує його Bloomberg.

Біткоін отримав підтримку таких людей, як генеральний директор Tesla Ілон Маск і інвестор Кеті Вуд з Ark Investment Management. Однак деякі фінансисти сумніваються в майбутньому криптовалюти і порівнюють її з «тюльпановою бульбашкою» XVII століття, коли в Європі цибулини квітів продавалися на аукціонах і біржах. За словами члена керуючої ради Європейського центрального банку Гібріела Махлуфа, кріптовалютні інвестори повинні бути готові « втратити всі свої гроші ». З банкірами згоден і колишній президент США Дональд Трамп, який назвав вкладення в криптовалюту « потенційною катастрофою ».

Скептично до біткоіну відноситься і Народний банк Китаю (НБК). Регулятор закликав громадян триматися подалі від криптовалюти, операції з якою назвав спекуляціями. На думку центрального банку Китаю, у біткоіна немає реальної вартості, тому що його не визнано платіжним засобом. У деяких провінціях країни майнінг заборонений, і список регіонів, в яких не можна добувати кріптомонети, продовжує розширюватися.