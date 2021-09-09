Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зниження, навіть незважаючи на активне втручання Національного банку.

Сьогодні Національний банк прийняв чергове вольове рішення: о 14:00 стало відомо про чергове підвищення облікової ставки - на цей раз до 8,5% річних. Інсайд про те, що облікова ставка буде підвищена, просочився на міжбанківський валютний ринок за кілька годин до офіційного оголошення. Це стало зрозуміло з різкого зростання пропозиції валюти з боку експортерів. Національний банк двічі виходив на ринок з інтервенціями на покупку валюти - але так і не зміг стримати подальшого зміцнення гривні.

Закрили торги четверга на 9 копійок на покупці і на 8,5 копійок на продажу нижче, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,73 / 26,80 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися вже, ніж вчора: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода за ціною 26,765 гривень пройшла в 9:43. Приблизно до 11:30 торгівля йшла в діапазоні 26,74-26,77 гривень. Потім число продавців валюти стало рости на очах; котирування тут же відреагували зниженням. Об 11:50 ціни заявок на покупку опустилися нижче 26,70 гривень - і тут же на ринку з'явився Національний банк, акуратно викуповує найдешевші заявки від продавців в районі 26,70-26,705 гривень. Регулятор купив «стандартні» 5 млн доларів - і пішов з ринку. О 12:30 Нацбанк знову з'явився; на цей раз він виставив великий ордер на покупку на рівні 26,68 гривень, що на той момент було нижче за ринок. Повторний вихід НБУ підштовхнув вичікує покупців до більш активних дій, і торгівля змістилася в діапазон 26,71-26,73 гривень, де і тривала аж до 15 годин. Коли новина про підвищення облікової ставки стала відома всім, на ринок стали виходити нові продавці, але покупці на той час вже закінчилися, і вони були змушені продавати Національному банку за ціною 26,68 гривень. О 15:30 регулятор пішов, і котирування опустилися ще нижче.

Котирування закриття - 26,67 / 26,69 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 68,1 млн доларів у порівнянні з середою і склав 184,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7469 гривень.

Офіційний курс долара на 10 вересня встановлений на позначці 26,7264 гривень за долар, зниження на 1,88 копійки.

Офіційний курс євро на 10 вересня встановлений на позначці 31,624 гривень за євро, зниження на 0,75 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася на 10 копійок: вранці його продавали по 26,88 гривень, вдень - вже по 26,82, а до вечора цінник опустили до 26,78 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1826 долара. Рішення Європейського центробанку залишити без змін процентну ставку було спокійно сприйнято ринком, і євро продовжив торгуватися в 37-пунктовий діапазоні, не проявляючи сильної волатильності. Готівковий євро, як і долар, за день подешевшав на 10 копійок: вранці його продавали по 31,69-31,70 гривень, а ввечері - по 31,59-31,60 гривень.

Черговий виток зростання світових цін на нафту допоміг рублю зміцнитися до американського долара, який сьогодні в черговий раз опустився нижче позначки 73 рубля. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,82-72,88 рублів за долар. Ціна готівкового рубля в столиці не змінилася: як і вчора, сьогодні його продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.