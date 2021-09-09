Валютний ринок четверга: підсумки дня
У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зниження, навіть незважаючи на активне втручання Національного банку.
Сьогодні Національний банк прийняв чергове вольове рішення: о 14:00 стало відомо про чергове підвищення облікової ставки - на цей раз до 8,5% річних. Інсайд про те, що облікова ставка буде підвищена, просочився на міжбанківський валютний ринок за кілька годин до офіційного оголошення. Це стало зрозуміло з різкого зростання пропозиції валюти з боку експортерів. Національний банк двічі виходив на ринок з інтервенціями на покупку валюти - але так і не зміг стримати подальшого зміцнення гривні.
Закрили торги четверга на 9 копійок на покупці і на 8,5 копійок на продажу нижче, ніж в середу.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,73 / 26,80 (купівля / продаж).
Торги четверга відкрилися вже, ніж вчора: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода за ціною 26,765 гривень пройшла в 9:43. Приблизно до 11:30 торгівля йшла в діапазоні 26,74-26,77 гривень. Потім число продавців валюти стало рости на очах; котирування тут же відреагували зниженням. Об 11:50 ціни заявок на покупку опустилися нижче 26,70 гривень - і тут же на ринку з'явився Національний банк, акуратно викуповує найдешевші заявки від продавців в районі 26,70-26,705 гривень. Регулятор купив «стандартні» 5 млн доларів - і пішов з ринку. О 12:30 Нацбанк знову з'явився; на цей раз він виставив великий ордер на покупку на рівні 26,68 гривень, що на той момент було нижче за ринок. Повторний вихід НБУ підштовхнув вичікує покупців до більш активних дій, і торгівля змістилася в діапазон 26,71-26,73 гривень, де і тривала аж до 15 годин. Коли новина про підвищення облікової ставки стала відома всім, на ринок стали виходити нові продавці, але покупці на той час вже закінчилися, і вони були змушені продавати Національному банку за ціною 26,68 гривень. О 15:30 регулятор пішов, і котирування опустилися ще нижче.
Котирування закриття - 26,67 / 26,69 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 68,1 млн доларів у порівнянні з середою і склав 184,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7469 гривень.
- Офіційний курс долара на 10 вересня встановлений на позначці 26,7264 гривень за долар, зниження на 1,88 копійки.
- Офіційний курс євро на 10 вересня встановлений на позначці 31,624 гривень за євро, зниження на 0,75 копійки.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася на 10 копійок: вранці його продавали по 26,88 гривень, вдень - вже по 26,82, а до вечора цінник опустили до 26,78 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1826 долара. Рішення Європейського центробанку залишити без змін процентну ставку було спокійно сприйнято ринком, і євро продовжив торгуватися в 37-пунктовий діапазоні, не проявляючи сильної волатильності. Готівковий євро, як і долар, за день подешевшав на 10 копійок: вранці його продавали по 31,69-31,70 гривень, а ввечері - по 31,59-31,60 гривень.
Черговий виток зростання світових цін на нафту допоміг рублю зміцнитися до американського долара, який сьогодні в черговий раз опустився нижче позначки 73 рубля. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,82-72,88 рублів за долар. Ціна готівкового рубля в столиці не змінилася: як і вчора, сьогодні його продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.