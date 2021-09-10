Xiaomi збільшила термін життя смартфонів

Xiaomi буде підтримувати ряд своїх смартфонів протягом тривалого часу, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання XDA Developers.

Представники компанії оголосили, що ряд смартфонів бренду отримають розширену підтримку оновленнями. Так, флагманські пристрої будуть отримувати апдейти ОС Android три рази - тобто раз на рік протягом трьох років. Патчі безпеки, виправляють критичні помилки, будуть відправляти чотири роки. Першими пристроями, які будуть включені в програму розширеної підтримки, виявляться смартфони Xiaomi 11T і 11T Pro. Анонс нових девайсів запланований на 15 вересня.

"Завдяки постійному вдосконаленню апаратного забезпечення смартфонів, життєвий цикл смартфона поступово збільшується, а це означає, що користувачам не потрібно замінювати свої пристрої", - повідомив глава відділу продуктів і технологій Xiaomi Альберт Шан.

Він зазначив, що споживачі компанії зможуть володіти своїми телефонами протягом більш тривалого терміну без необхідності їх заміни.

Xiaomi не стала конкретизувати, чи буде подібна практика поширюватися і на інші смартфони бренду. У компанії відповіли, що в даний момент розглядають цю можливість.

У серпні Samsung заявила, що буде підтримувати оновленнями ряд своїх смартфонів протягом трьох років. В першу чергу така практика торкнеться флагманських і субфлагманскіх моделей бренду.