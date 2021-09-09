У центрі Харкова штанга тролейбуса розбила голову жінці

У центрі Харкова на вулиці Сумській на зупинці "Станція метро "Університет" жінці розбило голову тролейбусною штангою, що раптово впала, повідомляє УНИАН.

На місце оперативно приїхали медики "швидкої допомоги".

Згодом у мережі з'явилося відео моторошного інциденту. На кадрах видно, що на зупинці знаходилися багато людей, які також могли постраждати. Після того, як штанга впала на голову жінці, потерпіла відразу впала на землю.

Як повідомляється на сайті Харківської мерії, постраждалій нададуть необхідну матеріальну допомогу. Про це заявив заступник директора Департаменту інфраструктури Олександр Куколь. Він підкреслив, що обрив штанги відбувається незалежно від технічного стану транспорту, контактної мережі або навичок водія.

Постраждалу відвезли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги їм. А.І. Мещанінова. У неї діагностували забиту рану голови. Лікарі кажуть, що симптомів струсу мозку немає, обстеження триває.