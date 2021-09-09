Автори в соцмережах відповідають за коментарі третіх осіб - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини прийняв рішення, яке може перевернути сучасний інтернет. Тепер за зміст коментарів під постами в соцмережах відповідають і автори постів, які обговорюють користувачі, повідомляє Політика Країни.

Тобто блогерів по суті прирівняли до ЗМІ.

Ті, хто публікують статуси в Facebook або відео в YouTube повинні, відповідно до вердикту ЄСПЛ, оперативно видаляти коментарі, які містять "мову ненависті". Інакше розділять відповідальність з хейтерами.

На видалення даються добу. Як це робити, якщо коментарів тисячі - точного розуміння немає. Але вже зараз ясно, що багато блогерів змушені будуть просто закрити обговорення - хоча б щоб уникнути провокацій.

З одного боку, це, звичайно, може почистити соцмережі від хейта. З іншого - боляче вдарить по свободі слова. І може взагалі дуже серйозно переформатувати роботу соцмереж.