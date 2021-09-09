Портал "Дія" завтра перестане працювати: на скільки та чому

Вночі п'ятниці, 10 вересня, перестане працювати портал державних послуг "Дія". На порталі будуть проводити технічні роботи, повідомляє РБК-Украина.

Як попереджає прес-служба, портал "Дія" перестане працювати о 2:00 ночі. У цей час на порталі будуть оновлювати адресні довідники, тому не можна буде скористатися послугами.

Очікується, що оновлення триватиме близько доби, тобто орієнтовний час відновлення роботи порталу - 2:00 суботи, 11 вересня.

Оновлення адресних довідників, як пояснили в прес-службі, потрібне для того, щоб безпомилково відображалася належність населених пунктів до громад.

"Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше" , - заявили в "Дії".

Автор: Дмитро Левицький