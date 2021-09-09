Отруєння в школі в Хмельницькому: постраждали понад 80 дітей

Кількість постраждалих в результаті спалаху кишкової інфекції в одному з навчальних закладів Хмельницького зросла до 85 осіб, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоровʼя України.

Так, станом на 16:00 зареєстровано вже 85 випадків захворювання.

"До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 10 дітей та 1 дорослу особу, 74 дитини лікуються амбулаторно. Попередній діагноз – "Харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт" , — йдеться в повідомленні.

Хворі, яких госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні, знаходяться в стані середньої тяжкості. Інші — лікуються вдома.

В даний час проводяться лабораторні дослідження проб, взятих у харчоблоці.