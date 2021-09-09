Путін і Лукашенко остаточно домовилися про створення Союзної держави

В рамках зустрічі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, сторони узгодили усі 28 союзних програм. Засідання Вищої державної ради Союзної держави заплановано провести до кінця 2021 року, повідомляє РБК-Украина.

За словами Володимира Путіна, під час зустрічі з Лукашенко, їм вдалося узгодити усі 28 союзних програм, що будуть схвалені завтра у Мінську. Вже в кінці поточного року, засідання Вищої державної ради Союзної держави їх затвердить.

"Сьогодні узгоджені всі 28 програм, завтра вони будуть схвалені на засіданні ради міністрів Союзної держави в Мінську, після чого їх винесуть на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якого планується провести до кінця 2021 року" , - заявив Путін.

Автор: Сергій Пишкін