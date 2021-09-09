Шмигаль в Польщі розповів про сценарії виходу з кризи

Для виходу країни з кризи, причиною якої стала пандемія коронавірусу, є кілька сценаріїв, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час дискусійної панелі форуму "Європа: напрямок відновлення" у польському місті Карпач, в якій також взяли участь глави урядів Польщі і Словенії з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Шмигаль наголосив, що є кілька сценаріїв виходу з кризи, і загальним викликом для країн є забезпечення рівномірного і справедливого відновлення для всього суспільства. Він озвучив низку пріоритетів, без яких неможливо вийти з кризи.

"По-перше, необхідно мати розуміння й бачення стратегії. Уперше за часи незалежності України ми розробили економічну стратегію розвитку до 2030 року, яка містить понад 30 векторів і 12 програм" , — зазначив премʼєр.

Глава уряду додав, що багато зусиль Україна сьогодні докладає і для розвитку медичної системи.

"Уже наступного року бюджет на медицину буде перевищувати бюджет 2019 року удвічі. Паралельно з реформуванням медицини ми змінюємо й підходи. Більше уваги приділяємо науковій основі, розробкам і виробництву власних ліків та вакцин" , — зазначив Шмигаль.

Крім того, економічне відновлення, за словами українського премʼєра, неможливо без підтримки урядом і бізнесом інфраструктурних проектів.

"Президент Володимир Зеленський ініціював програму «Велике будівництво». В Україні є можливість будувати дороги, відновлювати інфраструктуру, мости, аеропорти, вокзали. Ми багато уваги приділяємо державно-приватному партнерству, що також є важливим напрямком подолання кризи. Уряди мають взяти лідерство, щоб виводити країни з кризи, але без підтримки суспільства й бізнесу неможливо здолати виклики, з якими ми стикаємося" , — зазначив Шмигаль.

Серед іншого глава Кабміну наголосив на важливості розвитку "зелених" проектів, торгівлі та інвестиційного простору.