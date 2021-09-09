В Україні за підробку сертифікатів про вакцинацію порушили 30 кримінальних справ. Уряд ініціював законопроєкт, який введе відповідальність за фальсифікацію цих документів, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Що стосується підробок. Зараз вже 30 кримінальних проваджень є по тих випадках, коли було зафіксовано підробку документів або сертифіката про вакцинацію" , - сказав Кузін в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, уряд ініціював законопроєкт, яким вводиться відповідальність за підробку таких документів або внесення недостовірних даних в електронну систему охорони здоров'я.

В Україні за підробку сертифіката про вакцинацію можна отримати від 3 до 5 років в'язниці. При цьому кримінальна відповідальність загрожує і власникам таких документів.

Автор: Дмитрий Кузнецов