10 вересня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити

У цей день в світі відзначаються Міжнародний день макіяжу, День портвейну, Всесвітній день запобігання самогубств, День "У всьому винен Великий адронний коллайдер", День альпака, Міжнародний день "Моторошного робота-коня від Boston Dynamics", повідомляє УНИАН.

У США - День обміну ідеями, День пенсійного плану, День обіду за переглядом телевізора, День боротьби з раком, в Австралії - День білої повітряної кульки, в Британії, США - День "Обійміть свого начальника", в Гондурасі - День дітей, в Індії - свято "Ганеша-чатуртхі", в Китаї - День вчителя, в Монголії - День пам'яті жертв політичних репресій, в Гібралтарі - Національний день, в Гайані - День спадщини американських індіанців, в Белізі - Національний день.

Пам'ятні дати 10 вересня, річниці та події

У цей день в 1509 році в Стамбулі о 10 годині ранку стався землетрус, відомий як малий Судний день, в ході якого загинули близько 10 тисяч осіб. Землетрус завдав серйозної шкоди столиці Османської імперії.

У 1756 році король Португалії з династії Браганса Жозе I підписав указ про заснування першого в світі розмежованого регіону для виробництва вина (портвейну). Таким чином була заснована королівська компанія Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Нині цей регіон внесений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 1835 році була відкрита перша залізниця в Німеччині - між Нюрнбергом і Фюртом протяжністю 10 км.

У 1894 році в Лондоні був оштрафований перший водій за водіння автомобіля в п'яному вигляді - таксист Джордж Сміт. Не впоравшись з керуванням, він в'їхав точно в двері будинку. Штраф склав 1 фунт стерлінгів.

У 1977 році туніський іммігрант Хаміда Джандубі, засуджений як вбивця, став останнім страченим на гільйотині злочинцем у Франції. Через чотири роки гільйотина як знаряддя смертної кари була заборонена.

У 1981 році знаменита картина "Герніка" Пабло Пікассо повернулася до Іспанії і була поміщена в мадридський музей Прадо. У заповіті великого художника, який помер в 1973 році, було зазначено, що повернення можливе лише за умови падіння фашизму і відновлення демократії в країні.

10 вересня 1984 року британський генетик Алек Джеффріз виявив, що ДНК кожної людини неповторно і унікально - як унікальні відбитки пальців. Так зародилася "генетична дактилоскопія". За допомогою "генетичних відбитків" можна встановити спорідненість, довести причетність до злочину або навпаки - допомогти вийти на свободу людям, які потрапили за грати через судову помилку, і таких прикладів досить багато. Сьогодні ДНК-дактилоскопію можна проводити скрізь, навіть у портативних лабораторіях, і десятки підприємств у світі випускають обладнання для геномної ідентифікації особистості.

У 1988 році в цей день в Одесі стартував перший конкурс комедійних фільмів "Золотий Дюк".

10 вересня 2008 року в CERN відбувся перший офіційний запуск Великого адронного колайдера.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 вересня вшановує пам'ять двох святих - праведної Анни пророчиці та преподобного Сави Крипецького. У народі день назвали "Скирдники", тому що в цю пору зазвичай закінчувалися жнива хлібів.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується ходити в ліс - можна легко заблукати.

Прикмети на 10 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

тепла і суха погода - до пізньої зими;

гроза - до теплої осені;

опало все листя з берези і осики - наступний рік буде врожайним;

листя беріз жовті - багато опеньків в лісі.

Іменини 10 вересня

Іменини у Анни, Мойсея, Афанасія, Дениса, Григорія, Івана, Павла, Анатолія, Веніаміна, Кассіана, Арсенія, Ігнатія, Сергія та Миколи.