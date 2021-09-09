Покарання за бійку: нардепу Тищенку загрожує вигнання з фракції
Партія "Слуга народу" може розглянути виключення нардепа Миколи Тищенка з провладної фракції. Таке покарання одіозний нардеп може отримати за бійку на парламентській трибуні, яку він влаштував 9 вересня з колегою Гео Леросом, повідомляє Сегодня.
Про це заявив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Україна 24" .
Качура уточнив, що відповідне питання може бути розглянуто буквально на наступному засіданні фракції.
"У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати відносини відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання на наступному засіданні фракції", – сказав Качура.
Говорячи про винних у конфлікті, депутат назвав такими і Лероса, і Тищенка.
"Парламентський комітет встановить провину, і моя особиста позиція з цього приводу – що все-таки, давайте будемо чесними, не можна і так діяти з точки зору букви закону, і коли виступають під час розгляду питання і озвучують інші якісь речі, це теж не передбачено регламентом", – сказав "слуга народу".