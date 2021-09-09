Покарання за бійку: нардепу Тищенку загрожує вигнання з фракції

Партія "Слуга народу" може розглянути виключення нардепа Миколи Тищенка з провладної фракції. Таке покарання одіозний нардеп може отримати за бійку на парламентській трибуні, яку він влаштував 9 вересня з колегою Гео Леросом, повідомляє Сегодня.

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Про це заявив депутат від "Слуги народу" Олександр Кач﻿ура ﻿﻿в ефірі телеканалу "Україна 24" .

Качура уточнив, що відповідне питання може бути розглянуто буквально на наступному засіданні фракції.

"У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати відносини відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання на наступному засіданні фракції" , – сказав Качура.

Говорячи про винних у конфлікті, депутат назвав такими і Лероса, і Тищенка.