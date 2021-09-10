Портал "Дія" сьогодні не працюватиме: причина

Портал державних послуг "Дія" 10 вересня не працюватиме у зв’язку зі встановленням оновлень, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляє "Дія" у Facebook.

"Сьогодні вночі "Дія" оновлюватиме адресні довідники, тому ви не зможете скористатися послугами на порталі. Усе запрацює вже 11 вересня" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета оновлень – безпомилкове відображення належності населених пунктів до громад.

Очікується, що оновлення триватиме близько доби, тобто орієнтовний час відновлення роботи порталу – 2:00 суботи, 11 вересня.

"Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше" , – заявили в "Дії".

При цьому у "Дії" уточнили, що оновлення відбуваються на порталі "Дія" — https://diia.gov.ua/, а не у додатку.