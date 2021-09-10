Учені виявили останки нового динозавра

В Узбекистані знайшли останки нового динозавра, який міг бути головним хижаком екосистеми в Азії та перевершував навіть тиранозавра, повідомляє УНИАН.

Про неймовірне відкриття пише Royal Society Open Science.

Знайденими скам'янілостями зацікавилися вчені з Канади та Японії. Вивчивши їх, вони, можна сказати, дізналися про існування нового динозавра. Виявилося, що рептилія мешкала на Землі 90 мільйонів років тому і при цьому була головним хижаком в харчовому ланцюзі Середньої Азії. До відкриття вершиною харчового ланцюжка свого часу вважали тиранозавра.

Дослідники назвали рептилію Улугбегзавром (Ulughbegsaurus uzbekistanensis) на честь видатного середньоазіатського вченого та державного діяча на ім'я Улугбек.

За висновками вчених, тварина відносилася до роду кархародонтозаврів. У динозавра були "акулячі" зуби, які виростали до 15 сантиметрів в довжину. Висота хижака досягала восьми метрів, вага варіювалася від однієї до семи тонн.