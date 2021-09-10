Звільнення співробітника без його згоди: список причин

Трудове законодавство України передбачає випадки, коли роботодавець може звільнити співробітника без його згоди, повідомляє Обозреватель.

Таких ситуацій не багато, і в більшості випадків звільнення може відбутися через серйозний проступок працівника. Наприклад, звільнити можуть за прогули, довгу відсутність на робочому місці, вживання алкоголю і наркотиків. У той же час причиною втрати роботи може стати і тривала хвороба.

Список причин, за якими ви можете втратити роботу. Вони вказані в ст. 40 Кодексу законів про працю.

Людина систематично не виконує обов'язки, що перераховані в трудовому договорі та в правилах трудового розпорядку підприємства. При цьому звільнити можуть тільки тих, хто вже отримував дисциплінарні або адміністративні стягнення за таку провину.

що перераховані в трудовому договорі та в правилах трудового розпорядку підприємства. При цьому звільнити можуть тільки тих, хто вже отримував дисциплінарні або адміністративні стягнення за таку провину. У працівника є прогули. Прогулом вважається відсутність на роботі більше 3 годин упродовж робочого дня (якщо немає поважних причин).

Хворий працівник не з'являється на роботі довше 4 місяців. Цей привід для звільнення не стосується тих, хто знаходиться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Ще один виняток – хвороби, для яких в Україні встановлено триваліший строк збереження робочого місця.

Цей привід для звільнення не стосується тих, хто знаходиться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Ще один виняток – хвороби, для яких в Україні встановлено триваліший строк збереження робочого місця. Співробітник з'явився на роботі у стані сп'яніння. Йдеться як про алкоголь, так і про наркотики та інші токсичних речовинах.

Йдеться як про алкоголь, так і про наркотики та інші токсичних речовинах. Працівника спіймали на крадіжках з підприємства. Провину в такому випадку має довести суд або інший уповноважений орган.

Співробітник не зміг отримати допуск до державної таємниці, а його робота вимагає такого доступу.

Власником підприємства є фізична особа, яку призвали до армії або мобілізували під час дії особливого періоду.

До речі, працівників, які втратили працездатність через травму на виробництві або професійне захворювання, не можна звільнити, поки вони не одужають. або їм не привласнять групу інвалідності.

Ще через три причини можуть звільнити, якщо не вдається перевести співробітника на іншу роботу (або він сам відмовляється переводитися):

Підприємство ліквідується, реорганізується або збанкрутувало. У такому випадку можливі масові скорочення.

Працівник не відповідає займаній посаді. Мова може йди як про кваліфікацію, так і про стан здоров'я, якщо воно заважає виконувати прямі обов'язки.

Мова може йди як про кваліфікацію, так і про стан здоров'я, якщо воно заважає виконувати прямі обов'язки. На місце роботи повернувся інший співробітник, який раніше знаходився на цій посаді (наприклад, з декрету).

Звільнити людину не можна, поки вона знаходиться на лікарняному або у оплачуваній відпустці. Винятком у такому випадку є лише ліквідація підприємства.