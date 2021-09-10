Білл Гейтс інвестував у створення таблеток від коронавірусу

Стартап Exscientia, який за допомогою штучного інтелекту розробляє ліки, підписав з Фондом Білла і Мелінди Гейтс чотирирічний контракт, вартість якого може досягати 70 мільйонів доларів, повідомляє "Лента.ру".

В обмін на гроші фонд отримає частку в Exscientia. ﻿﻿Планується, що частина отриманих коштів піде на створення нових противірусних таблеток для лікування COVID-19 і запобігання пандемії в майбутньому. Це вже друге грошове вкладення Гейтсів в фірму.

Фірма в даний момент працює над методами лікування коронавірусів, особливо COVID-19, а також грипу та вірусу Nipah, що передається від тварини до людини і провокує респіраторні захворювання. Exscientia стверджує, що її штучний інтелект може скоротити час, необхідний для винаходу препаратів для боротьби з коронавірусами, на 20 відсотків.

"Триваюча пандемія COVID-19 підкреслює невідкладність розробки безпечних та ефективних ліків широкого спектру дії для розширення нашого арсеналу засобів проти вірусів і їх штамів", - резюмував генеральний директор Exscientia Ендрю Хопкінс.

Він бачить великий потенціал терапевтичного застосування так званих «малих молекул» (низькомолекулярних речовин, які можуть досить швидко проникати всередину клітин і досягати своїх «мішеней»).

Exscientia вже розробляла медикаменти за допомогою штучного інтелекту. Так, при співпраці з японським виробником ліків Sumitomo Dainippon Pharma були випущені два препарати для лікування психічних захворювань. Зараз лікарські засоби проходять клінічні випробування. Стартап також самостійно розробив препарат для боротьби із злоякісними пухлинами.

Фармацевтична індустрія винайшла вакцини для запобігання інфікування коронавірусом. Вакцини Pfeizer / BioNTech, Moderna, Vaxzevria, (колишня AstraZeneca), Johnson & Johnson і «Супутник V» використовуються по всьому світу. Однак до сих пір немає високоефективних засобів для лікування захворювання. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала неефективним ремдесівір. Крім того, вчені з Європейського товариства клінічної мікробіології (ECCMID) назвали марним і інший популярний препарат - азитроміцин.