Курс валют Нацбанка на 10 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 9 сентября, снизился на 2 коп до 26.73 за 1 доллар.
Евро подешевел на 1 коп до 31.62 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 36.96 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 29.14 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.98 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.726400
|EUR
|Евро
|31.624000
|RUB
|Рубль
|0.366200
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.963900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.137500
|PLN
|Польский злотый
|6.976900