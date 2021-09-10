Курс валют Нацбанка на 10 сентября

Курс валют Нацбанка на 10 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 9 сентября, снизился на 2 коп до 26.73 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 31.62 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 36.96 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 29.14 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.98 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.726400 --0.019
EUR Евро 31.624000 --0.008
RUB Рубль 0.366200 +0.001
GBP Фунт стерлингов 36.963900 +0.129
CHF Швейцарский франк 29.137500 +0.094
PLN Польский злотый 6.976900 --0.025
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